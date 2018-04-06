Крупные мобильные операторы рассказали, сколько украинцев воспользовались 4G

За первую неделю работы 4G сети ею воспользовались более 1 млн украинцев. Из них 600 тыс. человек были абоненты Vodafone и около 400 тыс. – lifecell.

Об этом рассказали в пресс-службах крупных мобильных операторов Vodafone и lifecell, передает liga.net.

По данным Vodafone, объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. Лидером в пользовании 4G стал Киев – в столице готовность клиентов к 4G оказалась самой высокой, на втором месте – Харьков, третье заняла Одесса.

По данным lifecell, 4G уже пользуются 40% людей, которые уже имел смартфон с поддержкой LTE и поддерживающую этот стандарт связи SIM-карту. За неполную неделю 4G воспользовались около 400 тыс. человек.

Наиболее активно новой технологией пользуются жители Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

Напомним, что ранее о запуске 4G во всех областных центрах Украины, кроме Донецка и Луганска, заявил оператор lifecell.

После него второй по величине мобильный оператор Украины – Vodafone также отчитался о запуске 4G в 20 городах.