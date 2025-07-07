Первая партия доставлена. Крупнейший в Украине производитель лекарств прошел инспекцию для экспорта в Китай

Крупнейший в Украине производитель лекарств компания Фармак в июне успешно прошла GMP-инспекцию китайского регуляторного органа в сфере лекарств, медицинских изделий и косметических продуктов NMPA (National Medical Products Administration).

Об этом сообщила компания.

«Для экспорта медицинской продукции на китайский рынок иностранная компания-производитель обязана пройти инспекцию и получить одобрение от NMPA, подтвердив соответствие стандартам Good Manufacturing Practice (надлежащая производственная практика)», — говорится в сообщении. — «Во время инспекции представители китайского регулятора детально проверили систему управления качеством и материально-техническую базу компании — с особым акцентом на производственные процессы и процедуры контроля качества».

Реклама

Отмечается, что Фармак стал первым и пока единственным производителем лекарственных средств в Украине, который прошел подобную проверку со стороны NMPA.

В конце 2024 года компания получила свое первое регистрационное удостоверение в Китае на диагностическое контрастное лекарственное средство, применяемое при магнитно-резонансной томографии (МРТ).

А в конце мая 2025 года Фармак завершил первую поставку этого препарата в Китай.

Поставка была реализована в рамках национальной программы централизованных государственных закупок лекарственных средств большими объемами (VBP), действующей в Китае.

Как сообщалось, в мае общее собрание акционеров компании Фармак решило направить 300 млн грн из чистой прибыли за 2024 год на выплату дивидендов.

В сентябре 2024 года Фармак решил открыть представительство в Молдове.

Также в сентябре 2024 года Farmak Pharmaceuticals UK Ltd, дочерняя компания Farmak International из украинской фармгруппы «Фармак», завершила сделку по приобретению британской группы фармацевтических компаний A&S Pharma Holdings, специализирующихся на дженериках.

Фармак — лидер фармрынка Украины в денежном выражении. Производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Среди основных направлений — противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно компания выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. Сейчас в разработке находится около 100 лекарственных средств.

Конечным бенефициарным владельцем Фармака является председатель наблюдательного совета Филя Жебровская.