Золотая сделка. Крупнейший в мире золотодобытчик хочет купить австралийского конкурента за $17 млрд 7 февраля, 11:08 Американская Newmont хочет купить крупную золотодобывающую компанию Австралии (Фото:Newmont via Facebook)

Крупнейшая в мире золотодобывающая компания Newmont хочет купить свою бывшую австралийскую «дочку».



Крупнейший в мире золотодобытчик — американская компания Newmont — хочет купить австралийского конкурента Newcrest за $17 млрд.

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, сделка может стать крупнейшей в сфере слияний и поглощений в этом году. Такое предложение предполагает премию 21% к цене акций Newcrest на момент закрытия торгов 3 февраля.

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На новости о предложении акции Newcrest в понедельник росли на 10% — примерно до $17,12 за бумагу, достигнув самого высокого уровня с мая 2022 года.

Если сделка будет закрыта — она воссоединит две компании спустя почти четверть века.

В свое время (в 1960-е) компания Newcrest была основана как австралийское подразделение Newmont. В отдельный бизнес компанию выделили уже в 1990 году. Это произошло после приобретения золотых активов горнодобывающей компании BHP. Компания стала крупнейшим золотодобытчиком в Австралии.

В настоящее время компания Newmont зарегистрирована в Денвере. В результате сделки четыре из пяти крупнейших золотых приисков страны могут оказаться под контролем одной компании. В случае поглощения акционеры Newmont будут контролировать 70% объединенной компании, а акционеры Newcrest — 30%.

Ранее Newcrest уже отклонила одно предложение о поглощении из-за слишком низкой оценки.

Ранее сообщалось, что канадский золотодобытчик Kinross продал свой российский бизнес местному миллиардеру Владиславу Свиблову.