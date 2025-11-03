Под влиянием санкций. Крупнейший покупатель российской нефти стал избегать ее поставок

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, однако после новых санкций против РФ китайские НПЗ стали избегать российских поставок (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Китайские нефтеперерабатывающие заводы избегают российских поставок после того, как США и другие страны внесли в черный список ведущих производителей РФ и некоторых ее клиентов.

Об этом пишет Bloomberg.

«По словам трейдеров, такие государственные гиганты, как Sinopec и PetroChina Co., остаются в стороне, отменив некоторые российские грузы после санкций США против Роснефти и Лукойла в прошлом месяце», — говорится в публикации. — «Меньшие частные нефтеперерабатывающие заводы также воздерживаются, опасаясь понести подобные штрафы, как и Shandong Yulong Petrochemical Co., которую недавно внесли в черный список Великобритании и Европейского Союза».

Среди российских сортов нефти, на которые повлияли санкции, есть широко популярный сорт ESPO, цены на который резко упали.

Консалтинговая компания Rystad Energy AS оценивает, что забастовка покупателей влияет на около 400 000 баррелей в день, или до 45% общего импорта нефти из России в Китай.

Россия закрепила за собой статус крупнейшего иностранного поставщика Китая, отчасти потому, что ее нефть имеет значительные скидки из-за санкций, наложенных другими странами после вторжения в Украину.

«США и их союзники сейчас усиливают эти санкции как против российских производителей, так и против их клиентов, пытаясь остановить войну, перекрыв доходы Москвы от нефти», — пишет Bloomberg, — «Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, и любые ограничения на поставки у соседа, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам».

Как сообщалось, Россия увеличила в сентябре по сравнению с августом поставки нефти Китаю, который является ее крупнейшим покупателем, на 4,4%, с 7,94 млн. тонн до 8,29 млн. тонн. В денежном эквиваленте сентябрьские поставки составили $4,07 млрд.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пора «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

При этом санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия оказались под давлением, пытаясь поддерживать поставки и избегать возможных штрафов.

Примерно 20% китайского импорта нефти — около 2 млн баррелей в день в первые девять месяцев этого года — поступает из России, что делает ее одним из главных источников сырья для Китая в производстве дизеля, бензина и пластмассы.