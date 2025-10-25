Сотни миллионов баррелей запасов. Крупнейший покупатель нефти РФ нашел гигантское месторождение

Об этом пишет Global Times.

Запасы нового нефтяного месторождения оцениваются в более 100 миллионов тонн, или более 730 млн баррелей, и представляют собой значительное расширение сланцевых ресурсов Китая.

Реклама

«Сланцевая нефть, нетрадиционный нефтяной ресурс, содержащийся в сланцевых формациях, имеет огромный потенциал развития», — говорится в публикации, — «Она считается ключевым фактором для поддержания долгосрочной стабильной добычи сырой нефти в Китае».



Расположенная в районе Цицзян муниципалитета Чунцин, скважина под названием Qiluye-1 была пробурена на глубине более 2000 метров. Ее суточный дебит составляет около 243 баррелей сырой нефти и 10 000 кубических метров природного газа.

Открытие свидетельствует о том, что в этом районе простирается новый тип высококачественного сланцевого слоя площадью более 1000 квадратных километров, что свидетельствует о сильных перспективах разведки и разработки, сообщила компания.

По словам представителя разведывательного отделения Sinopec, сланцевая нефть на месторождении Qiluye-1 залегает неглубоко и имеет высокое качество, что приносит многообещающие экономические выгоды.

Месторождение сланцевого газа Цицзян было открыто в 2022 году с подтвержденными запасами сотен миллиардов кубических метров сланцевого газа. При этом высокие добычи сланцевой нефти и газа из скважины Qiluye-1 расширили портфель нетрадиционных ресурсов региона, пишет Global Times.



В 2024 году добыча сланцевой нефти в Китае достигла 705 000 тонн, что на 308 000 тонн больше, чем в предыдущем году.

В 2025 году Sinopec заявила о более 200 миллионов тонн подтвержденных геологических запасов сланцевой нефти.

Как сообщалось, в августе Sinopec объявила об открытии нового месторождения сланцевого газа, расположенном на стыке провинции Хубэй в центральном Китае и муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая.

Подтвержденные запасы газового месторождения составляют более 165 миллиардов кубических метров.

В июле Китай начал разработку нефтяного месторождения с запасами 730 млн баррелей в Бохайском заливе на севере страны.

Новые санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия оказались под давлением, пытаясь поддерживать поставки и избегать возможных штрафов.

Примерно 20% китайского импорта нефти — около 2 млн баррелей в день в первые девять месяцев этого года — поступает из России, что делает ее одним из главных источников сырья для Китая в производстве дизеля, бензина и пластмассы.

Импорт сырой нефти в Китай из России, которая является крупнейшим поставщиком в эту страну, вырос на 1% в 2024 году по сравнению с 2023-м до рекордного уровня.