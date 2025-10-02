Миллиарды кубометров. Крупнейший покупатель российского газа в ЕС заключил 10-летнее соглашение о поставках с французской Engie

Венгрия закупит в общем сложности 4 миллиарда кубометров природного газа у французской Engie в период с 2028 по 2038 год.

Об этом пишет The Moscow Times.

«Это станет важной опорой энергетической безопасности Венгрии», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после подписания контракта между Engie и венгерской MVM в Будапеште.

В сентябре Shell подписала 10-летнее соглашение о поставках газа с венгерской государственной энергетической компанией MVM Group.

Shell, крупнейший в мире трейдер сжиженного природного газа, будет продавать примерно 200 миллионов кубических метров газа в год венгерскому оптовому поставщику природного газа MVM CEEnergy, начиная с января 2026 года.

В 2020 году был заключен шестилетний контракт на куплю-продажу 250 миллионов кубических метров газа в год с Shell в период с 2021 по 2027 год. Это была первая долгосрочная сделка Венгрии с западной энергетической компанией по поставкам сжиженного природного газа.

При этом Венгрия сейчас имеет долгосрочное соглашение о поставках газа с Россией для покрытия большей части своих потребностей в газе.

Венгрия, которая получает российский газ с юга через Болгарию и Сербию по трубопроводу Турецкий поток, в прошлом году увеличила свои закупки у Газпрома.

Как заявил Сийярто, Венгрия импортировала около 5 миллиардов кубических метров газа по трубопроводу Турецкий поток через Сербию до конца августа, что, по его словам, означает, что импорт газа через Турецкий поток в этом году может достичь рекордного уровня.

Венгрия, которая поставляет газ в Словакию через интерконнектор, также покупает газ из Румынии, а меньшие объемы — через трубопровод HAG, который пролегает из Австрии в Венгрию.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз до 2027 года полностью откажется от российского ископаемого топлива.

При этом Словакия и Венгрия заявили, что не готовы сокращать импорт российской нефти и газа до тех пор, пока не появятся надежные альтернативные источники энергии.

Французская Engie — одна из крупнейших европейских энергокомпаний, которая занимается генерацией, передачей и поставкой электроэнергии, добычей, транспортировкой и поставкой природного газа, а также альтернативными источниками энергии.