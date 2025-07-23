Плохие новости для Кремля. Крупнейший НПЗ в мире ищет замену российской нефти

Об этом пишет Bloomberg. Компания, являющаяся владельцем крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, в конце прошлой недели купила премиальную нефть марки Murban в Абу-Даби. Это редкий случай, ведь этот частный НПЗ обычно покупает значительно более дешевую российскую нефть марки Urals и более тяжелые сорта ближневосточного происхождения.

Реклама

Источники, знакомые с планами Reliance по импорту, сообщили, что компания ищет пути диверсификации закупок нефти при том, что Россия является крупнейшим поставщиком сырья для конгломерата в этом году.

По данным отслеживания судов, собранных Kpler, Россия обеспечила почти половину нефти для Reliance. Около пятой части нефтепродуктов компании было продано в Европу.

Хотя пока рано говорить о том, решится ли Reliance радикально отказаться от поставок из России, пишет агентство, трейдеры отмечают первые признаки того, что компания ищет альтернативы, например, на Ближнем Востоке.

Однако пока не понятно, как этот крупный нефтеперерабатывающий завод будет закупать около 600 000 баррелей в сутки у других производителей и по какой цене, добавили они.

Новые ограничения со стороны Евросоюза поставили под угрозу планы Роснефти продать свою долю в Nayara Energy, которая управляет вторым по величине в Индии нефтеперерабатывающим заводом. Reliance Industries, принадлежащую миллиардеру Мукешу Амбани, называли одним из вероятных покупателей индийской компании.

Как сообщалось, 14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

10 января США ввели масштабные санкции против ключевой российской отрасли для финансирования войны в Украине — нефтяной. Они распространились на крупнейшие российские нефтедобывающие компании: Газпромнефть и Сургутнефтегаз, страховые компании, поставщиков услуг в нефтегазовой отрасли, российских чиновников, а также на 183 судна так называемого «теневого» флота, которые доставляли российскую нефть.

Новые американские санкции против российской нефти заставили Индию и Китай, которые являются ее крупнейшими покупателями, искать новых поставщиков — конкурентов РФ с Ближнего Востока, Африки и Америки.

В то же время уже в апреле поставки российской нефти в Индию возобновились и достигли самого высокого уровня за последние два года.