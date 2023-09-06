Pay Way и Oson. Крупные узбекистанские платежные сервисы приостановили работу с Россией 6 сентября, 15:59 Переводы отключены по требованию Нацбанка Узбекистана (Фото:pexels/Anete Lusina)

Крупные узбекистанские платежные сервисы Pay Way и Oson приостановили услуги денежных переводов из России и в Россию.

Об этом сообщили пресс-службы сервисов Pay Way и Oson.



В Pay Way рассказали, что переводы отключены по требованию Нацбанка Узбекистана и временно. В Oson также заявили, что временно прекращены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы.

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Ранее сообщалось, что Узбекистан помогает России получать западные товары в обход санкций. Экспорт так называемых товаров двойного назначения из США и ЕС в Армению, Грузию, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан вырос с 14,6 млрд долларов в 2021 году до 24,3 млрд долларов в прошлом году. в 2022-м эти страны вместе увеличили экспорт в Россию почти на 50%.