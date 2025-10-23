25 тыс. сотрудников. Крупнейшие европейские космические группы создадут конкурента Starlink

Крупнейшие европейские космические группы Airbus, Thales, Leonardo обнародовали предварительное соглашение об объединении усилий в производстве и предоставлении услуг спутниками, направленных на противодействие неустанному росту конкурентов во главе со Starlink Илона Маска.

Об этом пишет Reuters.

Начиная с 2027 года, компания создаст новое французское предприятие в рамках самого амбициозного объединения европейских аэрокосмических активов со времен создания ракетной компании MBDA в 2001 году, отмечается в публикации.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что соглашение «укрепит европейский суверенитет в условиях жесткой глобальной конкуренции».

Новое объединение будет иметь 25 000 сотрудников и доход в размере 6,5 млрд евро по данным на 2024 год.

«Акционерам теперь придется провести до двух лет переговоров с правительствами, профсоюзами и Европейской комиссией по соглашению, которое будет иметь последствия для деятельности в Великобритании и Германии, а также в Италии и Франции, где будет базироваться предприятие», — говорится в публикации — «Компании, которые уже сократили в общей сложности 3000 рабочих мест в своих космических подразделениях, не упоминали о дальнейших сокращениях, но руководители заявили, что теперь внимание будет сосредоточено на потенциальном росте».

Переговоры между тремя аэрокосмическими группами под кодовым названием «Проект Bromo» начались в прошлом году в попытке скопировать модель сотрудничества европейского производителя ракет MBDA, принадлежащего Airbus, Leonardo и BAE Systems.

Ведущие европейские производители спутников давно конкурируют в создании сложных космических кораблей на геостационарной орбите, но пострадали от появления дешевых крошечных спутников на низкой околоземной орбите, в частности стремительно растущей сети Starlink, построенной SpaceX Маска, пишет Reuters.

Компании заявили, что Airbus будет владеть 35%, а Thales и Leonardo — по 32,5%, добавив, что новая фирма перейдет под совместный контроль «со сбалансированной структурой управления».

«Источники, знакомые с соглашением, сообщили, что эти доли будут скорректированы до трети каждой путем балансировки между акционерами, причем Airbus получит компенсацию за снижение своей первоначальной доли после завершения сделки в 2027 году», — говорится в публикации — «Соглашение объединит деятельность Thales Alenia Space и Telespazio — двух совместных предприятий Leonardo и Thales — а также различных космических и цифровых бизнесов Airbus, остальная космическая деятельность будет принадлежать Leonardo и Thales SESO».

Как сообщалось, в августе 2025 года Китай продемонстрировал стремительный прогресс в создании военной спутниковой мегаконстеляции Guowang, которая может стать ключевым элементом в будущих конфликтах в Западно-Тихоокеанском регионе.

По данным Ars Technica, эта система, управляемая правительственной компанией China SatNet, имеет потенциал обеспечить китайским военным тактическое преимущество, аналогичное тому, которое США получили благодаря сети Starlink от SpaceX.