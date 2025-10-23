25 тыс. сотрудников. Крупнейшие европейские космические группы создадут конкурента Starlink

23 октября, 14:29
Airbus, Thales и Leonardo объединят деятельность по разработке спутников (Фото: Reuters)

Крупнейшие европейские космические группы Airbus, Thales, Leonardo обнародовали предварительное соглашение об объединении усилий в производстве и предоставлении услуг спутниками, направленных на противодействие неустанному росту конкурентов во главе со Starlink Илона Маска.

Об этом пишет Reuters.

Начиная с 2027 года, компания создаст новое французское предприятие в рамках самого амбициозного объединения европейских аэрокосмических активов со времен создания ракетной компании MBDA в 2001 году, отмечается в публикации.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что соглашение «укрепит европейский суверенитет в условиях жесткой глобальной конкуренции».

Новое объединение будет иметь 25 000 сотрудников и доход в размере 6,5 млрд евро по данным на 2024 год.

«Акционерам теперь придется провести до двух лет переговоров с правительствами, профсоюзами и Европейской комиссией по соглашению, которое будет иметь последствия для деятельности в Великобритании и Германии, а также в Италии и Франции, где будет базироваться предприятие», — говорится в публикации — «Компании, которые уже сократили в общей сложности 3000 рабочих мест в своих космических подразделениях, не упоминали о дальнейших сокращениях, но руководители заявили, что теперь внимание будет сосредоточено на потенциальном росте».

Переговоры между тремя аэрокосмическими группами под кодовым названием «Проект Bromo» начались в прошлом году в попытке скопировать модель сотрудничества европейского производителя ракет MBDA, принадлежащего Airbus, Leonardo и BAE Systems.

Ведущие европейские производители спутников давно конкурируют в создании сложных космических кораблей на геостационарной орбите, но пострадали от появления дешевых крошечных спутников на низкой околоземной орбите, в частности стремительно растущей сети Starlink, построенной SpaceX Маска, пишет Reuters.

Компании заявили, что Airbus будет владеть 35%, а Thales и Leonardo — по 32,5%, добавив, что новая фирма перейдет под совместный контроль «со сбалансированной структурой управления».

«Источники, знакомые с соглашением, сообщили, что эти доли будут скорректированы до трети каждой путем балансировки между акционерами, причем Airbus получит компенсацию за снижение своей первоначальной доли после завершения сделки в 2027 году», — говорится в публикации — «Соглашение объединит деятельность Thales Alenia Space и Telespazio — двух совместных предприятий Leonardo и Thales — а также различных космических и цифровых бизнесов Airbus, остальная космическая деятельность будет принадлежать Leonardo и Thales SESO».

Как сообщалось, в августе 2025 года Китай продемонстрировал стремительный прогресс в создании военной спутниковой мегаконстеляции Guowang, которая может стать ключевым элементом в будущих конфликтах в Западно-Тихоокеанском регионе.

По данным Ars Technica, эта система, управляемая правительственной компанией China SatNet, имеет потенциал обеспечить китайским военным тактическое преимущество, аналогичное тому, которое США получили благодаря сети Starlink от SpaceX.

Редактор: Александр Дмитриенко

Теги:   Космос Спутник Airbus Thales Group Илон Маск Starlink

