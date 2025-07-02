12 млн евро инвестиций. Крупнейшая финская сеть быстрого питания планирует открыть в Украине новые рестораны

Hesburger, крупнейшая сеть быстрого питания в Финляндии, планирует инвестировать более 12 млн евро в создание не менее 10 новых ресторанов в западных регионах Украины в течение ближайших 5 лет.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, дальнейшие пути развития сотрудничества между Украиной и Финляндией заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Оксана Осьмачко обсудила с CEO Eastoffice of Finnish Industries Янне Харджунпаа и CEO Hesburger Ukraine Вандой Замицкой-Бергендейл.

«В марте 2025 года Hesburger осуществил инвестицию в 7,3 млн евро, открыв под Киевом производственно-складской комплекс по изготовлению котлет и хранения продукции», — говорится в сообщении. — «Мощность объекта составляет до 6 тонн мяса в сутки, а ожидаемый объем — обслуживание до 50 ресторанов. Создано десять новых рабочих мест».

Отмечается, что эта инициатива стала первой финской промышленной инвестицией в Украину с начала полномасштабной войны.

East Office of Finnish Industries — официальное представительство финского бизнеса, которое выполняет функции координационной платформы для ведущих компаний Финляндии с целью продвижения их интересов, развития деловых связей и создания благоприятной среды для инвестиционной и коммерческой деятельности.

Среди основных членов East Office — компании Kone, Wärtsilä, Fortum, Neste, Outokumpu, Valmet, Orion, Tikkurila, Metso и другие ключевые игроки финской экономики. Общий годовой оборот всех компаний-участников составляет около 50 млрд евро, сообщает Минагрополитики.

Как сообщалось, 200 финских компаний планируют выйти на украинский рынок.

В марте 2025 года Hesburger открыла производство по изготовлению котлет для бургеров и складской распределительный центр в Борисполе.

Финская компания Hesburger основана Гейкки Салмела и его женой Кирсти Салмела и начала бизнес в области быстрого питания в 1966 году в городке Наантали.

Hesburger сегодня работает в девяти странах и насчитывает более 480 ресторанов, в том числе 269 — в Финляндии, 64 -в Литве, 53 -в Эстонии, 53 -в Латвии, 32 — в Болгарии, 2 — в Германии и 1 в Польше. В Украине Hesburger сейчас имеет семь заведений в Киеве и Киевской области.

В Финляндии Hesburger трудоустраивает более 6 тыс. человек, тогда как общее количество сотрудников в целом по сети превышает 9,1 тыс.