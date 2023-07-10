Подарок Путину и Газпрому. Австрийский энергетический гигант пообещал покупать российский газ до 2040 года 10 июля, 14:50 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:ПАО Газпром)

Австрийская энергетическая группа OMV продолжит покупать большую часть газа в России зимой 2023/2024, несмотря на то, что обеспечила резервные контракты, чтобы покрыть потребности в импорте из других источников.

Об этом заявил гендиректор OMV Альфред Штерн, сообщает Financial Times.

Он также сказал, что спустя 16 месяцев после вторжения России в Украину его компания не планирует выйти из долгосрочного контракта с Газпромом, который она подписала в 2018 году, поскольку российский газ не подпадает под санкции Запада.

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«Пока Газпром будет поставлять … мы будем продолжать брать эти объемы у Газпрома», — сказал Штерн.

Контракт OMV с Газпромом рассчитан до 2040 года. Участие в его подписании лично принимал Владимир Путин.

«Мы как промышленная компания обязаны обеспечить использование этих источников, пока они являются юридически приемлемыми», — добавил Штерн.

Штерн отказался от прямой критики контракта с Газпромом и охарактеризовал его как основанный на «стандартных» рыночных условиях: «В этом нет ничего удивительного», — сказал он.

OMV, региональный энергетический гигант со значительным нефтяным и химическим бизнесом, получивший в 2022 году 62 млрд евро дохода, покрывает около 30% австрийского газового рынка. Компанию, крупнейшим акционером которой является австрийское правительство, ранее резко критиковали за ее зависимость от российской энергетики.

«Прошлой зимой компания ежемесячно платила более 1 млрд евро Кремлю за российский газ», — пишет FT.

«В то время как соседние Германия и Чехия сократили импорт российского газа до нуля, Австрия, как и Венгрия, достигла незначительного прогресса в уменьшении своей зависимости от российского газа», — добавляет издание.

Однако Штерн также отметил, что OMV только что одобрила инвестиционный проект на 2 млрд евро для запуска газового месторождения Neptun Deep в Черном море в рамках совместного предприятия с румынской Romgaz (с долями 50% на 50%). До 2027 года оно должно вывести на европейский рынок 100 млрд кубометров природного газа.

Отметим, что в апреле 2022 года OMV отказалась от импорта и переработки российской нефти.