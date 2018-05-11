Крупнейший в Украине производитель сахара резко сократил прибыль

Астарта сократила прибыль в 7 раз

Крупнейший производитель сахара в Украине – агропромышленный холдинг Астарта – по итогам первого квартала 2018 года сократил чистую прибыль до 124,3 млн грн – в 7,1 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом компания сообщила на Варшавской фондовой бирже 10 мая, передает Интерфакс-Украина.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 28,7% – до 3 млрд грн, валовая прибыль – в 2,4 раза, до 623 млн грн, а операционная – в 7,1 раза, до 141,4 млн грн.

В евро чистая прибыль упала в 8,3 раза – до 3,7 млн евро при снижении выручки на 38,8% – до 90,6 млн евро, а EBITDA – в 3,3 раза, до 13,5 млн евро.

Компания объясняет столь резкое ухудшение показателей действием сразу нескольких причин: значительным падением мировых и местных цен на сахар, рыночной цикличностью, макроэкономическими факторами, а также высокой базой сравнения и плохими погодными условиями.

Агропромхолдинг Астарта - крупнейший производитель сахара в Украине с долей производства около 25%, земельный банк которого составляет 245 тыс. га. Также компания занимается производством молока и переработкой сои.

В 2017 году Астарта сократила чистую прибыль на 25,2% – до почти 1,8 млрд грн при росте выручки на 31,8% – до 13,7 млрд грн.

Компания осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Крупнейшими акционерами Астарты являются бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.