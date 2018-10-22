Крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла в разы сократил чистую прибыль

Одна из крупнейших украинских аграрных групп – Кернел – завершила 2018 финансовый год (июль-2017 – июнь-2018) с чистой прибылью чуть более $52,1 млн, что в 3,4 раза меньше, чем в прошлом фингоду (ФГ), когда чистая прибыль была на уровне $176,2 млн.

Об этом говорится в свежем финансовом отчете компании.

В то же время, выручка Кернела за этот период выросла на 10,8% – до $2,4 млрд, а EBITDA сократилась на 30,3% – до $222,5 млн.

Валовая прибыль компании в 2018 ФГ сократилась на 29,2% – до $314 млн, операционная – на 47,3%, до $139,6 млн. Соотношение чистого долга к EBITDA составляет 2,8 (в 2017 ФГ этот показатель равнялся 1,6).

Совокупная прибыль с учетом негативных курсовых разниц составила $39,4 млн, что в 4,1 раза меньше чем в 2017 ФГ.

"Прибыль оказалась ниже на $42 млн, что связано с рядом одноразовых событий, в том числе из-за необходимости сформировать правовой резерв по арбитражному делу", – приводятся в документе слова председателя совета директоров Андрея Веревского.

По данным компании, доход группы от продаж наливного подсолнечного масла в 2018 ФГ вырос на 18% – до почти $1,3 млрд, бутылированного – сократился на 8%, до $130 млн, доход от экспорта зерна вырос на 3%, до $951 млн.

В компании указали, что 26 апреля 2018 года Кернел выплатил дивиденды на акцию на общую сумму $20,5 млн за 2017 финансовый год.

Kernel – крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине. Производит и экспортирует зерновые и предоставляет услуги по хранению сельхозкультур на элеваторах. В Украине осуществляет дистрибуцию бутилированного масла под торговыми марками Щедрый Дар, Стожар, Чумак Золота.

Земельный банк Кернела в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером Кернел через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,3 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций Кернела.

Кернел завершил 2017 финансовый год (июль-2016 - июнь-2017) с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем 2016 ФГ. Его выручка выросла на 9,1% – до $2,2 млрд, EBITDA сократилась на 7,8% – до $319,2 млн.

Напомним, что в третьем квартале 2018 финансового года Кернел получил $39,1 млн чистого убытка против $32,9 млн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.