Крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла сменил прибыль на убытки

Одна из крупнейших украинских аграрных групп – Кернел - в третьем квартале 2018 финансового года (июль-2017 - июнь-2018), получила $39,1 млн чистого убытка против $32,9 млн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

При этом выручка компании в январе-марте сократилась на 12% - до $541,4 млн.

Kernel - крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине. Производит и экспортирует зерновые и предоставляет услуги по хранению сельхозкультур на элеваторах. В Украине осуществляет дистрибуцию бутилированного масла под торговыми марками Щедрый Дар, Стожар, Чумак Золота.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером Кернел через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,3 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций Кернела.

Кернел завершил 2017 финансовый год (июль-2016 - июнь-2017) с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем 2016 ФГ. Его выручка выросла на 9,1% - до $2,2 млрд, EBITDA сократилась на 7,8% - до $319,2 млн.

Напомним, что Кернел в третьем квартале 2018 финансового года сократил продажи наливного подсолнечного масла на 14%, бутилированного - на 24,4%, а зерна - на 21,8%.