Крупнейший в Украине производитель курятины решил занять полмиллиарда долларов

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) объявил размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,95% годовых.

Об этом компания сообщила на Лондонской фондовой бирже (LSE), передает агентство Интерфакс-Украина.

Срок обращения ценных бумаг до 3 апреля 2026 года. Их эмитентом выступит люксембургская MHP Lux S.A.

"МХП намерен использовать вырученные средства для финансирования выкупа всех или части евробондов-2020 на сумму $495,6 млн и со ставкой купона 8,25% годовых, из которых $409,783 млн уже предъявлены к выкупу во время первого этапа приема заявок в рамках объявленной оферты. Кроме того, часть средств будет направлена на рефинансирование краткосрочных обязательств агрохолдинга, на финансирование корпоративных расходов, а также расширение и диверсификацию птицеводческого и растениеводческого бизнесов МХП", - отмечено в сообщении.

Агрохолдинг ожидает, что новым еврооблигациям будет присвоен международными рейтинговыми агентствами Fitch и Standard & Poor's рейтинг "В".

Ранее стало известно, что МХП во время начального этапа приема заявок на досрочный выкуп еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года получил предложения на $409,783 млн.

На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

В третьем квартале 2017 года МХП получил $47 млн чистой прибыли против $9 млн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.