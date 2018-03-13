Крупнейший в Украине производитель курятины начал переговоры о поглощении французской фабрики

В МХП подтвердили участие в переговорах о поглощении французской группы Doux

Крупнейший в Украине производитель курятины – агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) – может поглотить французского производителя мяса птицы Doux Group.

Об этом сообщает французское издание Challenge's.

По его данным, 9 марта 2018 года МХП подал в комитет по реструктуризации промышленности Франции документы на восстановление Doux Group, у которой наблюдаются экономические проблемы.

Doux Group основана в 1955 году и является одним из крупнейших европейских производителей продуктов птицеводства.

Основным акционером Doux с 2016 года является французская группа Terrena, которая, по данным Challenge's, неоднократно высказывалась, что не в состоянии финансировать убыточную деятельность Doux, потерявшей за последние два года €35 млн.

С 2016 года у группы начались экономические трудности. Основной причиной сама компания назвала демпинг цен на курятину (на 30% за год) со стороны бразильских производителей на рынке Саудовской Аравии, который является основным для Doux.

Издание отмечает, что украинский агрохолдинг оценивает объем требуемых инвестиций для восстановления группы в €150 млн, при этом требует, что чтобы не менее €70 млн было компенсировано за счет государственных субсидий.

Кроме того, МХП предлагает сокращение до 550 рабочих мест, то есть почти вдвое от нынешних 1,2 тыс. сотрудников.

Впрочем, по данным издания, 11 марта состоялась длительная дискуссия, на которой МХП обязали ограничиться сокращением рабочих мест до 1 тыс. сотрудников.

"В настоящее время ведутся обсуждения с акционерами группы Doux и заинтересованными сторонами, участвующими в реструктуризации группы", - подтвердила пресс-секретарь МХП французскому агентству AFP.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

В третьем квартале 2017 года МХП получил $47 млн чистой прибыли против $9 млн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.