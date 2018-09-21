Крупнейший в Украине производитель курятины МХП попросил кредиторов изменить условия долга

Агрохолдинг МХП (Мироновский хлебопродукт, крупнейший производитель курятины в Украине) обратился к держателям еврооблигаций с погашением в 2020 году, которых осталось в обращении на сумму $79,4 млн, с просьбой гармонизировать формулировку двух ковенант с формулировкой ковенант более крупных выпусков облигаций с погашением в 2024 и 2026 годах.

Об этом говорится в сообщении МХП на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

Агрохолдинг готов заплатить за согласие на такие изменения $5 за каждые $1000 номинала еврооблигаций.

Речь идет о ковенантах в части задолженности по товарному финансированию и определениях МСФО и Допустимые займы.

МХП поясняет, что такая гармонизация позволит холдингу эффективно финансировать все свои операции и приступить к выборочным приобретениям в соответствии со стратегией группы, которая обычно требует возникновения задолженности, обеспеченной активами целевых компаний или акционерным капиталом.

Компания подчеркивает, что на дату объявления соблюдает ковенанты, поддерживает коэффициент консолидированного кредитного плеча ниже 3.0x и намерена делать это и далее.

Срок приема заявок в рамках такого предложения МХП истекает 4 октября.

Ранее МХП дважды – в 2017 и 2018 годах – предлагал держателям еврооблигаций-2020 выкупать их, одновременно предлагая к размещению новые еврооблигации с погашением соответственно в 2024 и 2026 годах. По итогам тендера в мае 2017 компания получила предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн, а в марте-апреле этого года – на $416,2 млн.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн в сравнении с 2016 годом. Его выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% - до почти $1,3 млрд.

За первое полугодие 2018 года чистая прибыль МХП сократилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 10% - до $190 млн, выручка выросла на 16% - до $694 млн.