Крупнейший производитель яиц в Украине сократил убыток в 7 раз

EBITDA холдинга возросла почти в 8 раз – до $11,8 млн

Крупнейший украинский производитель яиц – агрохолдинг Авангард - в 2017 году сократил чистый убыток в 7,5 раз – до $7,5 млн.

Об этом холдинг сообщил на Лондонской фондовой бирже, передает агентство Интерфакс-Украина.

Консолидированная выручка Авангарда за год уменьшилась на 33% – до $127,9 млн, в том числе выручка от экспорта яиц и яичных продуктов – на 45%, до $36,7 млн.

Несмотря на падение выручки, операционный убыток агрохолдинга сократился в 3,9 раза - до $3,8 млн, EBITDA возросла почти в 7,9 раза – до $11,8 млн.

Агрохолдинг также уточняет, что по итогам октября-декабря 2017 года он получил $13,1 млн чистой прибыли против $17,8 млн чистого убытка за аналогичный период 2016 года. Его консолидированная выручка сократилась на 45% – до $43,7 млн, тогда как операционная прибыль возросла в 1,77 раза – до $20,8 млн, EBITDA – в 1,08 раза, до $23,6 млн.

Напомним, что Авангард в 2016 году получил $56,6 млн чистого убытка, что почти втрое меньше, чем в 2015 году.

Агрохолдинг Авангард - один из крупнейших агрохолдингов Украины, который специализируется на производстве яиц и яичных продуктов, основан в 2003 году. Владельцем холдинга является Олег Бахматюк.