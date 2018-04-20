Крупнейший в Украине нефтедобытчик впервые за 12 лет выставил газ на биржу

Укрнафта уже давно не продавала газ на бирже

Укрнафта впервые с 2006 года проведет электронные биржевые торги природным газом собственной добычи.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr.

Компания вставила 4 млн куб. м – около 5% месячной добычи. Бюллетень торгов обнародован на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Аукцион запланирован на 23 апреля. Передача газа с 25 по 30 апреля, стартовая цена – 8800 грн/тыс. куб. м. Для сравнения: цена Нафтогаза Украины в апреле составляет 8670 грн/т.

Отметим, что Укрнафта ежемесячно добывает порядка 90 млн куб. м природного газа.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. Нафтогазу Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам).