Крупнейший в Украине нефтедобытчик "перекрасил" заправки в Киеве

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны – Укрнафта закончила ребрендинг двух автозаправочных станций в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Обновленные АЗС находятся на проспекте Лобановского и Столичном шоссе.

Всего Укрнафта владеет в Киеве четырьмя АЗС, и все они были закрыты для реконструкции в конце прошлого года.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. Нафтогазу Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам).