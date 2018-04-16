Крупнейший в Украине нефтедобытчик "перекрасил" заправки в Киеве

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Укрнафта сделала ребрендинг АЗС
Фото: пресс-служба Укрнафты

Укрнафта сделала ребрендинг АЗС

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны – Укрнафта закончила ребрендинг двух автозаправочных станций в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Обновленные АЗС находятся на проспекте Лобановского и Столичном шоссе.

Всего Укрнафта владеет в Киеве четырьмя АЗС, и все они были закрыты для реконструкции в конце прошлого года.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. Нафтогазу Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам).

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