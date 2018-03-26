Крупнейший в Украине автодилер сменил убытки на многомиллионную прибыль

УкрАВТО в 2017 году получила почти 255 млн грн чистой прибыли

Одна из ведущих компаний автомобильного рынка – Украинская автомобильная корпорация (УкрАВТО) завершила 2017 год с чистой прибылью в размере 254,7 млн грн, тогда как в 2016 году чистый убыток составлял 3,08 млн грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Нераспределенная прибыль УкрАВТО к 1 января 2018 года составляла 1,2 млрд грн (годом ранее - 964,9 млн грн)

Проектом решений собрания акционеров предусмотрено оставить нераспределенной полученную за прошлый год прибыль, дивиденды - не выплачивать.

Суммарная дебиторская задолженность снизилась на 19,6% - до 1,2 млрд грн, активы в целом составили 3,5 млрд грн (на 7% меньше).

Собственный капитал компании – 1,3 млрд грн, уставный – 94,9 млн грн.

Численность персонала корпорации к началу 2018 года не указана, год назад в ней работало 889 сотрудников.

УкрАвто зарегистрирована в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАЗа, польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов. Конечным бенефициаром корпорации является Тариел Васадзе, которому принадлежит 93,9% акций корпорации.

В портфеле брендов - легковые автомобили ЗАЗ, Chery, Lada, Chevrolet, Kia, а также Mercedes, Jeep, коммерческие ТАТА, автобусы I-VAN. В числе партнеров - DaimlerChrysler, General Motors, KIA Motors, Nissan, Toyota, Chery, АвтоВАЗ.

В 2016 году корпорация сократила убыток до 3 млн грн в сравнении с 430,8 млн грн годом ранее, чистый доход вырос на 25% - до 1,9 млрд грн.

В конце января стало известно, что УкрАвто решила закрыть сразу пять своих филиалов в Украине.