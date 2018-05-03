Крупнейший украинский производитель томатной пасты расширит бизнес за счет кредита

Корпорация IFC – структура Всемирного банка – может предоставить крупнейшему украинскому вертикально интегрированному производителю томатной пасты – компании Agrofusion – долгосрочный кредит в размере $17 млн.

Об этом сообщили в IFC, передает Интерфакс-Украина.

Средства предназначены для расширения компании в 2018-2019 гг. и рефинансирования ее обязательств.

Общая стоимость проекта оценивается в $30 млн. Проект находится на стадии утверждения.

Холдинг является клиентом IFC с 2012 года. Это будет уже третий проект с Agrofusion.

Ранее сообщалось, что украинский производитель томатной пасты получил сертификат в Японии.

Agrofusion - крупнейший вертикально интегрированный производитель томатной пасты в Украине. Основан в 2007 году бизнесменом Сергеем Сыпко, экс-совладельцем компании Сандора.

В состав Agrofusion входят три завода по производству томатной пасты общей производственной мощностью около 750 тыс. тонн томатов в сезон, а также агрохозяйства в Херсонской и Николаевской областях, обрабатывающие 25 тыс. га орошаемых земель, два тепличных хозяйства.

В 2017 году компания расширила мощности и достигла показателя 79,4 тыс. тонн пасты (64,8 тыс. тонн в 2016 году). 70% продукции экспортируется в 35 стран.