Крупнейший украинский производитель курятины прокомментировал санкции России

Компания не поставляет свою продукцию в Россию

Санкции, введенные постановлением правительством РФ в отношении агрохолдинга Мироновский хлебопродукт (МХП) не отразятся на деятельности компании.

Об этом сообщили в пресс-службе компании агентству Интерфакс-Украина.

"Мы не поставляем свою продукцию в РФ и ничего не закупаем. Решение о введении санкций никак не отразится на деятельности нашей компании", - сообщили в МХП.

Отметим, что Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции против РФ.

Напомним, что 2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и т.д.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн в сравнении с 2016 годом. Его выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% - до почти $1,3 млрд.

За первое полугодие 2018 года чистая прибыль МХП сократилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 10% - до $190 млн, выручка выросла на 16% - до $694 млн.