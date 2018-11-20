Крупнейший украинский производитель курятины купил компанию в Словении

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) подписал соглашение о приобретении 90,68% акций словенской компании Perutnina Ptuj.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, передает агентство Интерфакс-Украина.

"МХП…объявляет сегодня о подписании соглашения о приобретении 90,68% выпущенного акционерного капитала Perutnina, хорошо зарекомендовавшей себя вертикально интегрированной компании в Юго-Восточной Европе, в том числе в Словении", - сообщает украинская компания.

Еще в сентябре МХП заявлял о намерении приобрести Perutnina Ptuj.

В ноябре МХП получил разрешение Комиссии по защите конкуренции Сербии на приобретение 90,69% акций словенской компании.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

МХП намерен в течение четырех-пяти лет инвестировать около €200 млн в производственную базу Perutnina Ptuj.

Perutnina Ptuj - вертикально интегрированная компания в Юго-Восточной Европе. Владеет мощностями по выращиванию бройлеров в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Ведет деятельность в 22 странах.

Акционерами Perutnina Ptuj являются Slovenian Steel Group (SIJ d.d., 85,16% акций), подконтрольный ему Holding PMP d.d. (5,53%) и другие (9,31%).