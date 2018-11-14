МХП инвестирует €200 млн в словенскую компанию

МХП намерен завершить сделку до конца этого года

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) намерен в течение четырех-пяти лет инвестировать около €200 млн в производственную базу словенской компании Perutnina Ptuj.

Об этом сообщили в пресс-службе МХП, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Инвестиции позволят модернизировать оборудование и технологии, чтобы они соответствовали ведущему уровню отрасли... Компания также инвестирует в развитие известных брендов Perutnina Ptuj", - говорится в сообщении.

МХП намерена укрепить и развить процессы выращивания и производства в Словении и странах, где Perutnina Ptuj создала вертикально организованное производство, а также увеличить объемы продаж в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Финансовый директор МХП Виктория Капелюшная заявила, что компания не будет привлекать дополнительное финансирование для закрытия сделки.

В компании отмечают, что МХП получил разрешения антимонопольных органов Австрии, Македонии, Сербии и Румынии, теперь нужно только подтверждение словенского Агентства по защите конкуренции.

Согласно информации компании в финансовом отчете за третьем квартале 2018 года, размещенном на Лондонской фондовой бирже, МХП намерен завершить сделку до конца этого года.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

Еще в сентябре МХП заявлял о намерении приобрести Perutnina Ptuj.

В ноябре МХП получил разрешение Комиссии по защите конкуренции Сербии на приобретение 90,69% акций словенской компании.

Perutnina Ptuj - вертикально интегрированная компания в Юго-Восточной Европе. Владеет мощностями по выращиванию бройлеров в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Ведет деятельность в 22 странах.

Акционерами Perutnina Ptuj являются Slovenian Steel Group (SIJ d.d., 85,16% акций), подконтрольный ему Holding PMP d.d. (5,53%) и другие (9,31%).