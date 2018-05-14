Крупнейший украинский нефтедобытчик решил пробурить две новые скважины

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Укрнафта намерена пробурить две новые скважины

Укрнафта намерена пробурить две новые скважины

Полугосударственная компания Укрнафта намерена пробурить две скважины в Сумской и Львовской областях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Инвестиционный комитет утвердил бурение двух новых скважин", – говорится в сообщении.

В первом квартале этого года компания осуществила ряд шагов по увеличению продуктивности существующих скважин.

"Восемь скважин были переведены на электроцентробежные насосы (ЭЦН), в результате чего среднесуточный дебит нефти и конденсата на этих объектах увеличился на 70,4% - до 42,6 тонн. В целом по состоянию на конец марта ЭЦН работали более чем на 300 скважин компании", - отметили в Укрнафте.

С начала года компания завершила капитальные ремонты на 28 скважинах и провела 14 интенсификаций добычи.

Кроме того, в первом квартале 2018 года Укрнафта сократила добычу нефти и газоконденсата на 3,6% (– 13 тыс. тонн) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 353 тыс. тонн. При этом добыча газа упала на 16,6% (на 51 млн куб.м.) – до 262 млн куб. м, а производство сжиженного газа – на 16,2% (на 5,6 тыс. тонн), до 29 тыс. тонн.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. Нафтогазу Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам).

По итогам 2017 года Укрнафта получила 444 млн грн чистой прибыли в сравнении с чистым убытком в 8,7 млрд грн годом ранее.

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