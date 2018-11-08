Крупнейший украинский мобильный оператор стал больше зарабатывать

Крупнейший в Украине мобильный оператор – Киевстар за девять месяцев 2018 года увеличил общую выручку на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 13,7 млрд грн.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Выручка от услуг мобильной связи за этот период выросла на 12,3% – до 12,8 млрд грн, от услуг фиксированной связи – на 5,7%, до 895 млн. Общая операционная выручка от мобильной связи за 9 месяцев выросла на 12,4% – до 12,8 млрд грн.

Показатель EBITDA за 9 месяцев вырос на 15% – до 7,7 млрд грн, маржа EBITDA выросла на 1,5 процентного пункта – до 56,4%.

В третьем квартале 2018 года прибыль Киевстар до налогов (EBITDA) выросла на 20,6% – до 2,8 млрд грн.

При этом показатель чистой прибыли компания не указала.

В целом 26,6 млн клиентов воспользовались услугами Киевстар в третьем квартале 2018 года, что на 0,5% больше, чем в третьем квартале 2017 года.

В результате увеличился и средний доход на абонента (ARPU) мобильной связи – до 57 грн (на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Киевстар – крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% в сравнении с 2016 годом – до 16,54 млрд грн, EBITDA – на 18,1%, до 9,2 млрд грн.

Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в Альфа-групп Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Еще 19,7% владеет норвежский холдинг Telenor. В настоящее время free float компании на Nasdaq составляет 29,2%, после завершения сделки c Telenor free float холдинга достигнет 43,8%. Еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.