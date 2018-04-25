Крупнейший турецкий авиаперевозчик передумал летать в два украинских города

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Компания не собирается запускать авиарейсы в эти города

Компания не собирается запускать авиарейсы в эти города

Один из крупнейших авиаперевозчиков, авиакомпания Turkish Airlines не планирует возобновлять  рейсы из Стамбула в Днепр и Ивано-Франковск.

Об этом сообщил вице-президент компании по продажам в Восточной Европе и Балканском регионе Эмре Меневше, передает корреспондент НВ Бизнес.

"На данный момент у нас отсутствуют планы по этим пунктам назначения", - заявил он.

Напомним, что в апреле 2016 года авиаперевозчик прекратил полеты в Ивано-Франковск из-за технического состояния взлетно-посадочных полос. В октябре Turkish Airlines также перестала летать из Днепра, так как аэропорт отказался обслуживать рейсы авиакомпании.

Turkish Airlines - крупнейший перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле.  Количество направлений, куда совершает полеты авиакомпания, достигло 300, из которых 49 – это внутренние рейсы и 251 – международные рейсы в 120 стран мира.

Парк авиакомпании состоит из 329 самолетов, из которых 223 узкофюзеляжных, 90 широкофюзеляжных и 16 грузовых бортов.

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