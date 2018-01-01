Крупнейший производитель трансформаторов в Украине собрался закрыть представительство в Москве
Крупнейший производитель трансформаторов – завод Запорожтрансформатор (ЗТР, Запорожье) решил закрыть представительство в Москве.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передают Українськi Новини.
Решение о закрытии представительства было принято в связи с отсутствием необходимости его существования, а также в связи с оптимизацией издержек.
Напомним, в 2017 году Запорожтрансформатор сократил убыток на 50% до 469,7 млн грн, сократив доход на 1,7% до 2,3 млрд грн.
Запорожтрансформатор специализируется на производстве силовых, специальных и распределительных трансформаторов, электрических реакторов.
Предприятие является публичным акционерным обществом и входит в группу Энергетический стандарт бизнесмена Константина Григоришина.