Крупнейший производитель трансформаторов в Украине собрался закрыть представительство в Москве Сегодня, 10:45 193 Цей матеріал також доступний українською Завод Запорожтрансформатор закрывает представительство в Москве Фото: pixabay/maxmann

Крупнейший производитель трансформаторов – завод Запорожтрансформатор (ЗТР, Запорожье) решил закрыть представительство в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передают Українськi Новини.

Решение о закрытии представительства было принято в связи с отсутствием необходимости его существования, а также в связи с оптимизацией издержек.

Напомним, в 2017 году Запорожтрансформатор сократил убыток на 50% до 469,7 млн грн, сократив доход на 1,7% до 2,3 млрд грн.

Запорожтрансформатор специализируется на производстве силовых, специальных и распределительных трансформаторов, электрических реакторов.

Предприятие является публичным акционерным обществом и входит в группу Энергетический стандарт бизнесмена Константина Григоришина.