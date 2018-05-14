Крупнейший производитель томатной пасты в Украине запустит новый завод

Крупнейший украинский вертикально интегрированный производитель томатной пасты - компания Agrofusion намерена в этом году запустить фабрику по производству томатного порошка в Снегиревке Николаевской области.

Об этом сообщил финансовый директор компании Иван Сакаль, передает Интерфакс-Украина.

"В этом году в Снегиревке строим фабрику по производству томатного порошка, поскольку это очень востребованный продукт. Сейчас идет обсуждение с международными финансовыми учреждениями. Надеемся через три года приступить к строительству четвертого томатоперерабатывающего завода”, - заявил он.

По его словами, обьем инвестиций в новый завод составит около 1,2-1,3 млрд грн. Сакаль также уточнил, что компания рассматривает возможность инвестировать 2 млрд грн в четвертый завод по переработке томатов.

Agrofusion - крупнейший вертикально интегрированный производитель томатной пасты в Украине. Основан в 2007 году бизнесменом Сергеем Сыпко, экс-совладельцем компании Сандора.

В состав Agrofusion входят три завода по производству томатной пасты общей производственной мощностью около 750 тыс. тонн томатов в сезон, а также агрохозяйства в Херсонской и Николаевской областях, обрабатывающие 25 тыс. га орошаемых земель, два тепличных хозяйства.

В 2017 году компания расширила мощности и достигла показателя 79,4 тыс. тонн пасты (64,8 тыс. тонн в 2016 году). 70% продукции экспортируется в 35 стран.