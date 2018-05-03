Крупнейший производитель шин в Украине решил уйти с рынка

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Предприятие ликвидируют по решению акционеров
Фото: pexels

Предприятие ликвидируют по решению акционеров

Акционеры крупнейшего производителя шин Росава (Белая Церковь, Киевская область), решили ликвидировать предприятие.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, на общем собрании акционеров 30 апреля было принято решение о ликвидации предприятия. Других подробностей в сообщении не указано.

Отметим, что в 2017 году, согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, Росава увеличило убыток на 73,8% (на 304,8 млн грн) - до 717,8 млн грн, сократив чистый доход в 1,7 раза (626,7 млн грн) -  до 875,3 млн грн.

Росава - крупнейший в Украине производитель шин. Мощности достигают порядка 6 млн шт. шин в год. Ассортимент включает более 150 типоразмеров шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Предприятие контролирует депутат Верховной Рады Константин Жеваго (внефракционный).

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