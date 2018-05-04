Крупнейший производитель шин объяснил, что будет с заводом после ликвидации

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В пресс-службе не сообщили, какое юридическое лицо будет управлять производственными мощностями Росавы
Фото: pixabay

В пресс-службе не сообщили, какое юридическое лицо будет управлять производственными мощностями Росавы

Крупнейший производитель шин Росава (Белая Церковь, Киевская область) продолжит работу, несмотря на ликвидацию частного акционерного общества.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передают Українські Новини.

"Решение общего собрания акционеров, которое состоялось 30 апреля 2018 года, по сути представляет собой реструктуризацию предприятия в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделении различных сегментов: производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии", - объяснили в заводе.

Отмечается, что реструктуризация предусматривает полное сохранение текущих рабочих мест.

При этом о том, какое новое юридическое лицо будет управлять производственными мощностями Росавы, в пресс-службе не сообщили.

Напомним, что акционеры Росавы 30 апреля решили ликвидировать предприятие.

Росава - крупнейший в Украине производитель шин. Мощности достигают порядка 6 млн шт. шин в год. Ассортимент включает более 150 типоразмеров шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Предприятие контролирует депутат Верховной Рады Константин Жеваго (внефракционный).

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