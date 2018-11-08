Крупнейший производитель сахара в Украине стал в два раза менее прибыльным

Агропромышленный холдинг Астарта по итогам девяти месяцев 2018 года сократил чистую прибыль на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до €14,5 млн.
Об этом говорится в финансовом отчете компании.
Консолидированная выручка компании сократилась на 27% – до €253,5 млн на фоне меньших объемов продаж и существенного снижения цен на ключевую продукцию компании – сахар. Доля сахарного сегмента в структуре выручки составила 38%.
Показатель EBITDA сократился на 39% – до €68 млн в условиях низких мировых цен на основные виды сельхозпродукции.
Чистый долг агрохолдинга на 30 сентября 2018 года (без учета эффекта IFRS 16) составлял €191 млн.
Результаты ключевых сегментов
Сахар
Выручка сегмента сократилась на 38% – до €96,3 млн, учитывая снижение объемов продаж на 18% – до 273 тыс. тонн (в соответствии с меньшим производством в прошлом сезоне) и снижение средних цен на 26% – до €333/тонна. При этом более 113 тыс. тонн сахара было экспортировано. Продажи гранулированного жома выросли на 88% – до 22 тыс. тонн после наращивания соответствующих мощностей на сахарных заводах. Новый сезон сахароварения продолжается: на дату публикации отчета заводы компании произвели 230 тыс. тонн сахара.
Растениеводство
Выручка сегмента составила €76,1 млн, или 30% от консолидированной выручки. В том числе экспорт сформировал 83% сегментного дохода (в натуральном выражении). На дату публикации отчета в Астарте завершена уборка масличных культур: намолочено 183 тыс. тонн сои и подсолнечника (+21% г/г). По завершении уборки кукурузы (в настоящий момент обмолочено 76% площадей) компания ожидает впервые выйти на 1 млн тонн общего урожая зерновых и масличных культур. Параллельно с этим, сев озимых зерновых под урожай-2019 завершен на площади почти 50 тыс. га.
Переработка сои
Соеперерабатывающий сегмент сформировал доход в размере €53,4 млн (-8% г/г), или 21% от консолидированной выручки. Уменьшение дохода связано с меньшим объемом продаж в условиях низких цен на соевое масло. За 9 месяцев 2018 года объем переработки сои на заводе компании в Глобино составил 156 тыс. тонн (+1% г/г). При этом производство соевого шрота выросло на 4% – до 114 тыс. тонн, соевого масла – на 3%, до 29 тыс. тонн.
Молочное животноводство
Снижение сегментной выручки на 6% – до €21,3 млн отражает ослабление курса гривни к евро. Объем продаж сохранился на уровне прошлого года – 79 тыс. тонн, тогда как средняя цена на молоко сократилась на 5% – до €245 /тонна.
Агропромхолдинг Астарта - крупнейший производитель сахара в Украине с долей производства около 25%, земельный банк которого составляет 250 тыс. га. Также компания занимается производством молока и переработкой сои.
Компания осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.
Крупнейшими акционерами Астарты являются бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования