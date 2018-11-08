Крупнейший производитель сахара в Украине стал в два раза менее прибыльным

Агропромышленный холдинг Астарта по итогам девяти месяцев 2018 года сократил чистую прибыль на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до €14,5 млн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Консолидированная выручка компании сократилась на 27% – до €253,5 млн на фоне меньших объемов продаж и существенного снижения цен на ключевую продукцию компании – сахар. Доля сахарного сегмента в структуре выручки составила 38%.

Показатель EBITDA сократился на 39% – до €68 млн в условиях низких мировых цен на основные виды сельхозпродукции.

Чистый долг агрохолдинга на 30 сентября 2018 года (без учета эффекта IFRS 16) составлял €191 млн.

Результаты ключевых сегментов

Сахар

Выручка сегмента сократилась на 38% – до €96,3 млн, учитывая снижение объемов продаж на 18% – до 273 тыс. тонн (в соответствии с меньшим производством в прошлом сезоне) и снижение средних цен на 26% – до €333/тонна. При этом более 113 тыс. тонн сахара было экспортировано. Продажи гранулированного жома выросли на 88% – до 22 тыс. тонн после наращивания соответствующих мощностей на сахарных заводах. Новый сезон сахароварения продолжается: на дату публикации отчета заводы компании произвели 230 тыс. тонн сахара.

Растениеводство

Выручка сегмента составила €76,1 млн, или 30% от консолидированной выручки. В том числе экспорт сформировал 83% сегментного дохода (в натуральном выражении). На дату публикации отчета в Астарте завершена уборка масличных культур: намолочено 183 тыс. тонн сои и подсолнечника (+21% г/г). По завершении уборки кукурузы (в настоящий момент обмолочено 76% площадей) компания ожидает впервые выйти на 1 млн тонн общего урожая зерновых и масличных культур. Параллельно с этим, сев озимых зерновых под урожай-2019 завершен на площади почти 50 тыс. га.

Переработка сои

Соеперерабатывающий сегмент сформировал доход в размере €53,4 млн (-8% г/г), или 21% от консолидированной выручки. Уменьшение дохода связано с меньшим объемом продаж в условиях низких цен на соевое масло. За 9 месяцев 2018 года объем переработки сои на заводе компании в Глобино составил 156 тыс. тонн (+1% г/г). При этом производство соевого шрота выросло на 4% – до 114 тыс. тонн, соевого масла – на 3%, до 29 тыс. тонн.

Молочное животноводство

Снижение сегментной выручки на 6% – до €21,3 млн отражает ослабление курса гривни к евро. Объем продаж сохранился на уровне прошлого года – 79 тыс. тонн, тогда как средняя цена на молоко сократилась на 5% – до €245 /тонна.

Агропромхолдинг Астарта - крупнейший производитель сахара в Украине с долей производства около 25%, земельный банк которого составляет 250 тыс. га. Также компания занимается производством молока и переработкой сои.

Компания осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Крупнейшими акционерами Астарты являются бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.