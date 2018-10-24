Крупнейший производитель сахара в Украине резко снизил продажи

Агропромышленный холдинг Астарта в июле-сентябре 2018 года сократил продажи сахара на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 88 тыс. тонн.
Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, передает агентство Интерфакс-Украина.
Кроме того, продажи кукурузы сократились в 2,3 раза – до 10,8 тыс. тонн, ячменя – в 9 раз, до 640 тонн, соевого масла – в 2,2 раза, 4,5 тыс. тонн. Продажи молока сократились на 6% – до 24,3 тыс. тонн.
В то же время продажи пшеницы за указанный период увеличились на 18% – до 143,7 тыс. тонн, подсолнечника – на 30%, до 1,3 тыс. тонн, соевого шрота – на 6%, до 29,2 тыс. тонн.
Агропромхолдинг Астарта - крупнейший производитель сахара в Украине с долей производства около 25%, земельный банк которого составляет 250 тыс. га. Также компания занимается производством молока и переработкой сои.
Компания осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.
Крупнейшими акционерами Астарты являются бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.
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