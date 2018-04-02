Крупнейший производитель сахара в Украине получит $30 млн кредита

Это уже четвертая программа сотрудничества с холдингом

Международная финансовая корпорация (МФК, IFC), которая является член группы Всемирного банка, одобрила долгосрочный кредит на сумму до $30 млн украинскому агропромхолдингу Астарта.

Соответствующее решение принято советом директоров корпорации 23 марта, передает Интерфакс-Украина.

Финансы будут направлены на развитие животноводства, торговлю зерновыми и масличными культурами, а также для внедрение на предприятиях Астарты новых технологий.

По данным IFC, реализация проекта позволит холдингу снизить долю выбросов в атмосферу и отходов при производстве, сократить потребление воды, газа, обеспечить экономию денежных средств при производстве и хранении сахарной свеклы.

Отмечается, что это уже четвертая программа сотрудничества с агрохолдингом с 2012 года.

Напомним, что ранее Астарта решил взять $30 млн кредита в IFC.

Ранее сообщалось, что голландский банк развития FMO выделит Астарте кредит на $25 млн на энергоэффективные проекты.

Агропромхолдинг Астарта - крупнейший производитель сахара в Украине с долей производства около 25%, земельный банк которого составляет 245 тыс. га. Также компания занимается производством молока и переработкой сои.

Компания осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Крупнейшими акционерами Астарты являются бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.