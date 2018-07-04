Крупнейший производитель сахара в Украине откроет три новых элеватора

Агропромышленный холдинг Астарта, крупнейший производитель сахара в Украине, в июле вводит в эксплуатацию три элеватора в Полтавской области.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Мощность Яреськовского элеватора составляет 100 тыс. тонн единовременного хранения, Лутовиновского - 100 тыс. тонн и Скороходовского - 30 тыс. тонн.

Инвестиции в строительство элеваторов составили порядка €32 млн.

Элеваторы уже будут принимать зерно нового урожая. В настоящее время их мощности позволяют обеспечить потребности как самой Астарты, так и местных партнеров.

"На Лутовиновском и Яреськовском элеваторах работают по две линии приемки зерна, каждая производительностью 150 тонн/час. Такой же производительности и линия на Скороходовском", - уточняется в сообщении.

Астарта в 2017 году сократила чистую прибыль на 25%. В а январе-марте 2018 года холдинг сократил чистую прибыль в 7 раз.

Агропромхолдинг Астарта - крупнейший производитель сахара в Украине с долей производства около 25%, земельный банк которого составляет 250 тыс. га. Также компания занимается производством молока и переработкой сои.

Компания осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Крупнейшими акционерами Астарты являются бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.