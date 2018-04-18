Крупнейший производитель подсолнечного масла существенно сократил продажи

Аграрная группа Кернел в третьем квартале 2018 финансового года (ФГ, июль-2017-июнь-2018) сократила продажи подсолнечного масла и зерна.

Об этом свидетельствуют данные в отчете компании.

Так, продажи наливного подсолнечного масла за эти три месяца сократились на 14% – до 252,7 тыс. тонн, продажи бутилированного масла - на 24,4%, до 26,2 млн литров.

Кроме того, продажи зерна уменьшились на 21,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого ФГ – до чуть более 1 млн тонн. Перевалка зерна на экспортных терминалах группы сократилась на 6,1% - до 1,5 млн тонн.

В целом за 9 мес. 2018 ФГ Кернел уменьшил продажи зерна на 25,1% - до 3 млн тонн, бутилированного подсолнечного масла - на 6,9%, до 85,8 млн литров, нарастил продажи наливного масла - на 14%, до 914,7 тыс. тонн.

Kernel - крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине. Производит и экспортирует зерновые и предоставляет услуги по хранению сельхозкультур на элеваторах. В Украине осуществляет дистрибуцию бутилированного масла под торговыми марками Щедрый Дар, Стожар, Чумак Золота.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером Кернел через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,3 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций Кернела.

Кернел завершил 2017 финансовый год (июль-2016 - июнь-2017) с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем 2016 ФГ. Его выручка выросла на 9,1% - до $2,2 млрд, EBITDA сократилась на 7,8% - до $319,2 млн.