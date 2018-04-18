Крупнейший производитель курятины в Украине увеличил продажи и цены

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) за первые три месяца 2018 года продал 135,3 тыс. тонн куриного мяса, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом компания сообщила на Лондонской фондовой бирже, передает агентство Интерфакс-Украина.

Средняя цена реализации этой продукции за год выросла на 23% – до 38,8 грн/кг.

Кроме того, цены на курятину в первом квартале на внутреннем рынке увеличились также на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Экспортная цена выросла на 17% в результате изменения продуктового микса и роста продаж на более прибыльных рынках.

Экспортные продажи МХП выросли в первом квартале на 28% - до 63,1 тыс. тонн, а объем продаж на внутреннем рынке сократился на 4% - до 72,2 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"МХП направил на экспорт курятину в 53 страны мира. Экспортные продажи составили около 47% от общего объема продаж курятины в первом квартале 2018 года. На протяжении отчетного периода, следуя экспортной стратегии, компания развивала свой экспорт главным образом в странах Ближнего Востока, Северной Африки и ЕС", - сообщают в МХП.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн в сравнении с 2016 годом. Его выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% - до почти $1,3 млрд.