Крупнейший производитель курятины в Украине ушел в многомиллионные убытки

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) в июле-сентябре 2018 года получил $48 млн чистого убытка в сравнении с $41 млн чистой прибыли за аналогичный период 2017 года из-за негативных курсовых разниц.

Об этом свидетельствует неаудированная квартальная финотчетность холдинга.

При этом выручка МХП в третьем квартале увеличилась на 19% – до $422 млн, EBITDA снизилась на 6% – до $99 млн, операционная прибыль – на 17%, до $71 млн.

"Сокращение чистой прибыли связано с курсом доллара, поскольку у нас кредитная задолженность в долларах. К началу квартала у нас в стране был курс доллара около 26 грн, а к концу – около 28 грн. Эта разница в 2 грн несет за собой около $87 млн курсовых убытков. Но это нон-кэш, то есть переоценка балансовой позиции долга", – прокомментировала агентству Интерфакс-Украина финансовый директор компании Виктория Капелюшная.

МХП отмечает, что за июль-сентябрь 2018 года экспортная выручка составила $275 млн, что составляет 62% от общей выручки (в третьем квартале 2017 года – $212 млн, или 57% от общей выручки), операционная маржа составила 16%.

В целом за девять месяцев 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 44% – до $142 млн в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Его выручка выросла на 17% - до $1 млрд 136 млн. Экспортная выручка составила $660 млн, что составляет 58% от общей выручки (за 9 месяцев 2017 года – $561 млн, или 58% от общей выручки).

Операционная прибыль МХП за 9 месяцев сократилась на 9% – до $283 млн, EBITDA – на 2,4%, до $362 млн.

По словам финансового директора МХП, компания рассчитывает по итогам года выйти на операционные показатели на прошлогоднем уровне.

"Net profit очень зависит от того, какой курс доллара будет на 31 декабря. Если курс будет такой же, у нас не будет дополнительных потерь от переоценки нашего долга. А по операционным показателям мы ожидаем, что в этом году будем где-то на уровне прошлого года, возможно, на пару процентов ниже", – сказала Капелюшная.

Она также подтвердила, что российские санкции в отношении компании не могут каким-либо образом повлиять на операционную деятельность МХП, поскольку агрохолдинг не имеет никаких отношений с РФ на протяжении последних четырех лет.

В финотчете компании также отмечается, что сокращение чистой прибыли за девять месяцев 2018 года связано с сокращением дохода от государственных субсидий ($41 млн), единоразовой выплатой ($33 млн), связанной с выпуском новых еврооблигаций в апреле 2018 года, а также, с неденежным убытком от курсовых разниц.

Мироновский хлебопродукт (МХП) – крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др. Земельный банк компании к концу 2017 года составлял около 370 тыс. га.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза – до $230 млн в сравнении с 2016 годом. Его выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% – до почти $1,3 млрд.