Крупнейший производитель курятины в Украине стал более прибыльным

По итогам первого квартала 2018 года крупнейший в Украине производитель курятины – агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) получил $90 млн чистой прибыли, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), передает Интерфакс-Украина.

Выручка холдинга увеличилась на 10% — до $306 млн, экспортная выручка составила $162 млн (53% от общей выручки).

При этом, операционная прибыль МХП сократилась на 16% — до $62 млн, EBITDA — на 4%, до $89 млн, валовая — на 6%, до $81 млн в сравнении с январем-мартом прошлого года.

Отмечается, что МХП в январе-марте 2018 года продал 135,3 тыс. тонн куриного мяса, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Экспортные продажи агрохолдинга за этот период выросли в первом квартале на 28% - до 63,1 тыс. тонн, а объем продаж на внутреннем рынке сократился на 4% - до 72,2 тыс. тонн.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.