Крупнейший производитель курятины в Украине решил купить компанию на Балканах

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) заявил о намерении приобрести вертикально интегрированную компанию в Юго-Восточной Европе Perutnina Ptuj (Словения).

Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга.

"МХП делает стратегический шаг по расширению деятельности, что принесет компании дополнительную стоимость и усилит ее позиции в качестве глобального игрока. В свою очередь Perutnina Ptuj получает стратегического и долгосрочного инвестора. Perutnina Ptuj обладает сильными брендами и значительной долей на рынке продукта с добавленной стоимостью, и МХП готов поддержать данные позиции с помощью инвестиций и дальнейшего развития их в будущем", - отметили в холдинге.

В частности, МХП намерен улучшить качество производственной базы (активов) Perutnina Ptuj.

В холдинге утверждают, что данное сотрудничество принесет прямую выгоду не только местным фермерам и сотрудникам Perutnina Ptuj, но также положительно повлияет на отрасль птицеводства в Балканском регионе в целом.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн в сравнении с 2016 годом. Его выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% - до почти $1,3 млрд.

Напомним, в 2016 году компания запустила завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили $3,5 млн.

А в марте 2017 года МХП открыл предприятие по переработке мяса птицы в Словакии.

Позже появилась информация о намерениях компании Юрия Косюка приобрести завод в Польше. Тогда в польское Управление защиты конкуренции и потребителей поступила заявка о предоставлении разрешения на приобретение Exdrob от кипрской Roftan Holding, принадлежащей Мироновскому хлебопродукту.

В ноябре также стало известно,что МХП задумался о покупке пяти заводов в Европе.