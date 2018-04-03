Крупнейший производитель курятины в Украине разместил еврооблигации на полмиллиарда долларов

Мироновский хлебопродукт (МХП) завершил размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,9% годовых.
Об этом сообщила холдинговая компания агрохолдинга MHP SE на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), передает Интеркфакс-Украина.
Также в MHP SE отметили, что акцептировали все поданные на начальном этапе выкупа заявки на сумму $409,7млн из $495,6 млн еврооблигаций в обращении.
На этом этапе компания также предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).
После 21 марта (конечный срок начального этапа – ред.) за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс.
Окончательный срок приема заявок - 6 апреля 2018 года.
Также отмечается, что совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.
Помимо еврооблигаций-2020, в обращении находятся евробонды на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.
В компании напоминает, что вырученные средства будут направлены, в том числе, на финансирование выкупа всех или части евробондов-2020.
Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.
Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,1 млрд.
Ранее стало известно, что МХП во время начального этапа приема заявок на досрочный выкуп еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года получил предложения на $409,7 млн.
23 марта МХП объявил размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,9% годовых.
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