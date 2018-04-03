Крупнейший производитель курятины в Украине разместил еврооблигации на полмиллиарда долларов

Мироновский хлебопродукт (МХП) завершил размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,9% годовых.

Об этом сообщила холдинговая компания агрохолдинга MHP SE на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), передает Интеркфакс-Украина.

Также в MHP SE отметили, что акцептировали все поданные на начальном этапе выкупа заявки на сумму $409,7млн из $495,6 млн еврооблигаций в обращении.

На этом этапе компания также предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).

После 21 марта (конечный срок начального этапа – ред.) за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс.

Окончательный срок приема заявок - 6 апреля 2018 года.

Также отмечается, что совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

Помимо еврооблигаций-2020, в обращении находятся евробонды на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

В компании напоминает, что вырученные средства будут направлены, в том числе, на финансирование выкупа всех или части евробондов-2020.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,1 млрд.

Ранее стало известно, что МХП во время начального этапа приема заявок на досрочный выкуп еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года получил предложения на $409,7 млн.

23 марта МХП объявил размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,9% годовых.