Крупнейший производитель курятины в Украине ответил на обвинения в "курином заговоре"

Косюк также заявил, что украинская курятина дешевле, чем курятина в Евросоюзе

Владелец агрохолдинга Мироновский продукт Юрий Косюк заявил, что рост цены курятины на рынке произошел из-за рыночного спроса.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Только из-за рыночных спроса и предложения. Все", - сказал владелец агрохолдинга.

Он также отрицает, что производители курятины в сговоре подняли цены на свой продукт в Украине.

"О каком сговоре может идти речь, если мы вусмерть конкурируем с внутренними производителями, с европейскими и мировыми производителями. Без пошлины в Украину может заезжать как европейская курица, так и американская. О каком сговоре можно говорить?" – сказал он.

Кроме того, он считает, что украинская курятина дешевле, чем курятина в Евросоюзе. "Сегодня наши украинские цены ниже, чем в Европе", - сказал он.

Напомним, ранее АМКУ объявил, что проводит исследование внутреннего рынка куриного мяса. В Антимонопольном комитете допускают в действиях производителей мяса птицы ценовой сговор.

В Мироновском хлебопродукте заявляли, что одним из оснований для роста цен среди прочего является увеличение себестоимости производства курятины на 20% в прошлом году.

Позже птицеводы Украины заявили, что в АМКУ нет оснований подозревать производителей мяса птицы в ценовом сговоре на рынке.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,1 млрд.