Крупнейший производитель курятины в Украине нашел способ обойти квоты ЕС - СМИ

Курятина с костью отправляется на заводы ЕС, где кость отрезают и продают куриное филе

Крупнейший в Украине производитель курятины - агрохолдинг Мироновский хлебопродукт - нашел способ обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в Европейский Союз.

Об этом пишет издание Politico.

Так, в Брюсселе используются высокие тарифы и ограничительные импортные квоты для защиты фермеров ЕС от слишком большой конкуренции со стороны импортеров куриного филе.

Согласно торговому договору, Украина получила право экспортировать куриную грудинку с костью.

Как пишут в издании, курятина с костью отправляется на заводы ЕС, где кость отрезают и продают куриное филе. Таким образом украинский холдинг сумел обойти импортные ограничения.

Отметим, что по данным Европейской комиссии, импорт украинского куриной грудки с костью крылья в 2016 году вырос с нуля до 3,5 тыс. тонн в 2016 году, а затем до 27 тыс. тонн в 2017 году.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский тому подобное.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.