Крупнейший производитель курятины решил закрыть свой филиал

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) намерен ликвидировать филиал Орель-Лидер в Днепропетровской области, который занимается производством бетонных изделий для строительства.
Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.
Отметим, что в 2016 году МХП начал реконструкцию птицефабрики Орель-Лидер со строительством нового птичника и расширением инкубатория для яиц.
По информации на сайте агрохолдинга, производство мяса птицы на данном комплексе в 2017 году достигло 105 тыс. тонн, мощность инкубатория – 75 млн яиц в год.
Мироновский хлебопродукт (МХП) – крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др. Земельный банк компании к концу 2017 года составлял около 370 тыс. га.
На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.
Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза – до $230 млн в сравнении с 2016 годом. Его выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% – до почти $1,3 млрд.
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