Крупнейший украинский производитель яиц увеличил выручку и убытки

Агрохолдинг Авангард в январе-марте 2018 года увеличил консолидированную выручку на 21% - до $41 млн.

Об этом говорится в отчете компании на Лондонской бирже, передает агентство Интерфакс-Украина.

При этом, Авангард получил чистый убыток в размере $11,4 млн, что в 2,1 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года ($5,3 млн).

EBITDA оказалась отрицательной и составила $9 млн против $0,1 млн в 2017 году.

"На нашу валовую прибыль негативно повлияли два основных фактора: повышение внутренних цен на основные кормовые компоненты (зерновые и масличные культуры), что составило 68%, а также низкие цены на сухие яичные продукты как в Украине, так и во всем мире", - приводится в сообщении комментарий исполнительного директора Авангарда Натальи Василюк.

В то же время она пояснила, что рост консолидированной выручки в первом квартале 2018 года Avangardco обусловлен значительными экспортными продажами яиц и сухих яичных продуктов: доля экспорта выросла до 42% общего объема продаж.

Агрохолдинг Авангард - один из крупнейших агрохолдингов Украины, который специализируется на производстве яиц и яичных продуктов. Основан в 2003 году. Владельцем холдинга является Олег Бахматюк.