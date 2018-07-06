Крупный мировой производитель электровозов готов предоставить Украине локомотив для тестирования

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Alstom может поставить Украине электровозы или их компоненты из Франции

Alstom может поставить Украине электровозы или их компоненты из Франции

Один из крупнейших мировых производителей железнодорожной тяги, французская компания Alstom готова предоставить Украине для тестирования свой локомотив в случае, соответствующей договоренности с Укрзализныцей.

Об этом сообщил директор Alstom в Западной и Центральной Азии Бернард Пелль в интервью профильному порталу ЦТС.

"Да, мы сможем предоставить локомотив для тестирования в Украине", – отметил он, отвечая на вопрос о том, сможет ли Укрзализныця опробовать предлагаемую ей технику в случае достижения соответствующей договоренности.

Пелль также добавил, что Alstom находится на стадии переговоров с Укрзализныцей, и в случае налаживания сотрудничества с УЗ, может предложить поставки своей продукции из Франции.

"Нам необходимо было понять, каковы приоритеты, какие технические особенности украинских железных дорог. И на данный момент у нас есть вполне ясная картина потребностей Укрзализныци".

Конкретное предложение в компании планируют сформировать, скорее всего, к концу лета.

Ключевым же является вопрос финансирования. "К примеру, если источником финансирования будет Франция или Германия, определенная часть продукта должна быть произведена именно в этих странах", – сказал Бернард Пелль.

В начале июля Alstom открыла представительство в Киеве.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила €7,3 млрд. Alstom работает в более чем 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.

 

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