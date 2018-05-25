Крупнейший производитель автогаза переходит на новый стандарт

С 1 июня государственная газодобывающая компания Укргаздобыча полностью переходит на производство сжиженного газа марки ПБА (пропан-бутан автомобильный) по новому госстандарту ДСТУ EN 589:2017.

Об этом сообщил коммерческий директор компании Сергей Федоренко, передает отраслевое издание enkorr.

Новый государственный стандарт предъявляет требования к сжиженному газу наравне с традиционным автомобильным топливом, то есть определяет допустимое октановое число, содержание серы и прочее. Он был поддержан рядом участников рынка и профильной Нефтегазовой ассоциацией Украины.

Новый стандарт выдвигает дополнительные требования к пунктам хранения газа, приборам учета и контроля, а также имеющимся аккредитованным лабораториям. Это, по мнению участников рынка, поспособствует борьбе с контрафактом.

Укргаздобыча – крупнейший производитель автогаза в Украине. 100% акций компании принадлежит Нафтогазу Украины. В 2017 году компания произвела 165,6 тыс. т сжиженного газа, что составляет 42% от общего объема внутреннего производства.

С 1 февраля установки Базилевщина и Яблуневка перешли на выпуск ПБА по стандарту EN 589:2017. С 1 марта к ним присоединились Тимофеевка и Юлиевка. До этого они производили СПБТ по ДСТУ 4047-2001. С 1 июня Шебелинский ГПЗ будет производить ПАБ стандарту EN 589:2017, до этого он выпускал БТ (ДСТУ 4047-2001).

Шебелинский ПБА впервые будет предложен на торгах Укргаздобычи 30 мая в объеме 320 т. Всего на недельные торги 30 мая госкомпания выставила почти 27 тыс. т ПБА.