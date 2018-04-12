Крупнейший покупатель алюминия РусАла объявил форс-мажор - Bloomberg

Трейдер охарактеризовал контракты с РусАлом как "финансово несущественные" для себя

Акционер и крупнейший покупатель продукции российского алюминиевого гиганта РусАл - Glencore, объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. т металла предположительно российского происхождения.

Об этом сообщили анонимные источники, передает Bloomberg.

Хотя большинство контрактов Glencore позволяют трейдеру поставлять металл разного происхождения, в некоторых случаях в контрактах указано, что металл должен быть российским.

Форс-мажор - юридическое условие, которое позволяет трейдеру не исполнять контрактные обязательства из-за обстоятельств, выходящих за рамки его контроля.

Детали контракта РусАла и Glencore не публиковались, но в СМИ проходили оценки - 14,5 млн т алюминия в период 2011- 2018 годах, передает Интерфакс-Украина.

Продажи РусАла Glencore в 2017 году оценивались в $2,43 млрд (годом ранее - $2,32 млрд). 50 тыс. т металла по текущей стоимости алюминия оцениваются в сумму около $112 млн.

Во вторник Glencore заявил, что обязуется соблюдать все применимые в отношении РусАла санкции и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса в результате включения РусАла в SDN-лист.

Трейдер оценивает свою позицию по контрактам с РусАлом, которые охарактеризовал как "финансово несущественные" для себя.

Glencore является одним из пяти основных конечных покупателей продукции РусАла, следует из документов российской компании, наряду с Самарским металлургическим заводом Alcoa, Toyota, Mechem SA и Rio Tinto Alcan.На Glencore приходится около 26% продаж РусАла, а на эту пятерку в целом - 38%. Семилетний контракт с Glencore истекает в конце 2018 года.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

По данным Bloomberg в первые дни санкций потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний превысили $16 млрд.

Кроме того, 11 апреля цены на алюминий побили 30-летний рекорд из-за санкций против РусАла.

При этом, компания запустила экстренный план и попросила клиентов перейти на расчеты в евро вместо долларов для того, чтобы обойти санкции США.