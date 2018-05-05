Крупнейший нефтедобытчик и компания Тигипко впервые вышли на Украинскую энергетическую биржу

Укрнафта и ТАС Энергия страны дебютировали на торгах газом на УЭБ

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны – Укрнафта, а также комапния ТАС Энергия страны бизнесмена Сергея Тигипко в конце апреля впервые выставили газ на продажу через Украинскую энергетическую биржу (УЭБ).

Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

"В последнюю неделю апреля на Украинской энергетической бирже развернулась активная торговля природным газом из ресурсов апреля и мая. В частности, на торгах дебютировала Укрнафта […] Также на УЭБ появилась новая компания со своим ресурсом - ТАС Энергия страны", - говорится в сообщении.

При этом, по данным биржи, цена газа в конце недели уменьшились в сравнении с ценами начала недели на 100-150 грн. / 1 тыс. куб. м. В целом, цена варьировалась в пределах 8455 – 8871 грн за 1 тыс. куб. м.

За апрель УЭБ провела 21 торговую сессию по торговле природным газом, было подписано 94 соглашения на общую сумму 168,3 млн грн.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. Нафтогазу Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам).

ТАС Энергия страны входит в группу ТАС украинского бизнесмена Сергея Тигипко.